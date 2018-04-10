Париж призвал к «жесткому ответу» на якобы примененное в Сирии химоружие

Франция не признает «мягкого ответа» на использование в Сирии химического оружия, заявил французский постпред при ООН Франсуа Делаттр.

По его словам, «разрешение на использование» подобного оружия позволит применять «вне поля боя» ОМП, которое является угрозой «для нас всех». Париж обещал приложить все услилия, чтобы «не допустить безнаказанности» в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Напомним, СБ ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.