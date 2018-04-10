Приморье стало самым привлекательным регионом для туристов из Китая и Кореи

Приморье остается самым привлекательным регионом для туристов из Китая и Южной Кореи по итогам первого квартала 2018 года; в 2017 году туристические организации перечислили в бюджет края более 1 млрд рублей, заявил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Тарасенко заметил, что именно доходы в региональный бюджет от туристической деятельности являются одним из главных критериев, демонстрирующих успешное развитие отрасли. По итогам 2017 года сумма налогов, отчисленных туристическими организациями в бюджет края, превысила 1 млрд рублей, добавил он. Об этом сообщает Primamedia

По итогам первых трех месяцев года регион посетили более 111 тыс. зарубежных путешественников, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков сообщил, что наиболее привлекательным регион оказался для китайцев – из этой страны приняли почти 68 тыс. человек. Самый большой прирост на азиатских направлениях показала Южная Корея – более 20 тыс. туристов.

Растет турпоток и из Японии, откуда в Приморье прибыли 1,9 тыс. туристов. Заметно увеличилось количество гостей из Индии, Индонезии, Малайзии.

Кроме того, неожиданный интерес к региону проявили жители Германии – если в первом квартале 2017 года в Приморском крае побывал 51 путешественник из этой страны, то с января по март 2018 года – 587 немецких граждан.

Приморский край в 2017 году вошел в пятерку самых популярных у иностранных туристов российских регионов, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток и в ряде дальневосточных регионах страны. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления.