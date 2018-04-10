Песков объяснил негативные тенденции на бирже

Негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями санкций со стороны США, потом будет корректировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая – пока, наверное, вряд ли кто-то скажет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «По крайней мере, ситуацию все (руководство страны) держат под достаточно плотным вниманием», передает ТАСС.

«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами», – сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринимает лично президент для стабилизации экономической ситуации.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия найдет способ приспособиться к нынешним санкциям, как адаптировалась в предыдущем санкционном витке.

Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар, и 78 рублей за евро.