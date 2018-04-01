Папа римский в пасхальном призыве к миру упомянул Сирию, Корею, Судан и Украину

Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к пастве с посланием, в котором упомянул «возлюбленную и многострадальную» Сирию и весь Ближний Восток, Корейский полуостров и Африку, затронутую «голодом, эндемическими конфликтами и терроризмом».

Понтифик сказал, что для христиан Воскресение Христа является настоящей надеждой на мир, в котором происходит такое большое число «актов несправедливости и насилия», передает Bloomberg.

«Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чье население истощено войной, которой не видно конца», – сказал понтифик, выразив надежду на то, что «свет Воскресшего Христа озарит разум политиков и военных», ответственных за ситуацию в этой стране, и «истребление» людей прекратится, начнут уважаться права человека и будет обеспечен доступ к помощи, в которой нуждаются «наши братья и сестры».

Папа Римский помолился за другие ближневосточные страны, в особенности за Южный Судан, народ Венесуэлы и примирение на Святой Земле.

«Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население», – сказал Папа.

Франциск выразил надежду на то, что переговоры помогут принести мир на Корейский полуостров, призвав тех, кто несет прямую ответственность за ситуацию в регионе, «действовать мудро и проницательно» и содействовать благу корейского народа.

С обращением Папа Римский выступил в полдень с балкона собора Святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю Пасхи. Понтифик начал зачитывать традиционное послание «Urbi et Orbi» («Городу и Миру»), объявив благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующим.