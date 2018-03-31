Экс-посол Британии рассказал, кто мог быть заинтересован в отравлении Скрипаля

Бывший посол Великобритании в Узбекистане, правозащитник Крейг Мюррей рассказал, кому могло быть выгодно отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Свою версию происходящего Мюррей представил в беседе с журналистами Дэннисом Бернстайном и Рэнди Кредико, опубликованной на сайте The Consortium.

«Я не говорю, что русские этого не делали. Я говорю, что существуют и другие варианты развития событий. … Никаких реальных доказательств того, что это сделала Россия, нет», – заявил Мюррей.

Он также прокомментировал публичные обвинения Бориса Джонсона в адрес России. «Интересно, что при общении с журналистами Борис Джонсон (министр иностранных дел Британии) и многие другие утверждают, что яд завезли из России, однако в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают «оружие типа разработанного в России». Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие», – подчеркнул Мюррей.

Отвечая на вопрос, кому выгодно нападение на Скрипалей, Мюррей сказал, что в нем могут быть заинтересованы представители военно-промышленного комплекса: «Это (нападение) разжигает новую холодную войну. Военная промышленность от этого выиграет больше всего – такие события положительно сказываются на оборонном бюджете. … В Британии в оборонном секторе работают около 100 тысяч человек: в стране с 60-миллионным населением это очень сильная и прибыльная сфера». При этом Мюррей добавил, что для консерваторов «дело Скрипаля – легкий способ укрепить позиции».

По словам экс-посла, военные и торговцы оружием заинтересованы в холодной войне, поскольку «видят угрозу своим бюджетам». «Начинается эпоха, когда будет много милитаристских заявлений. Рассчитывать на международное сотрудничество особо не стоит», – подытожил Мюррей.

Кроме того, он отметил возможная связь дела Скрипаля с досье на Дональда Трампа, согласно которому предвыборная кампания действующего президента США была связана с российскими официальными лицами.

«В создании досье на Трампа участвовал Кристофер Стил (бывший агент британских спецслужб), работавший на Orbis Intelligence (британская компания, созданная бывшими сотрудниками спецслужб). Он был сотрудником МИ6 в посольстве в Москве в то время, когда Скрипаль был двойным агентом. Со Скрипалем ежедневно общался Пабло Миллер, который тоже работал на Orbis Intelligence. У МИ6 никогда не было доступа к Путину, о котором говорится в досье. Таким образом, большая часть этого досье – ложь», – рассказал Мюррей.

Он считает, что Скрипаль был связан с этим досье: «Как и Стил, Пабло Миллер был агентом МИ6 в России. Он жил в Солсбери, неподалеку от Скрипаля. Если вы хотите создать досье на Трампа и его связи с окружением Путина, вам нужен русский источник, который предоставит имена и тем самым сделает документ достовернее». По мнению Мюррея, такие детали мог предоставить именно Скрипаль.

«Есть также вероятность, что Скрипаль был двойным агентом, который работал за деньги. Работая за границей, он продавал данные о британцах в Россию. Человек не самых высоких принципов. Если ты стал двойным агентом, то ты можешь стать и тройным», – говорит Мюррей.

Напомним, ранее госдеп США признал, что не получил от Лондонаникаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, Вашингтон просто принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России.

В то же время чешский президент Милош Земан заявил, что Лондон в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пока не предложил никаких доказательств, даже косвенных, его подозрения в отношении Москвы не являются доказательствами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.