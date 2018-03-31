Грудинин забыл о собственных обманутых пайщиках ради мусора

Павел Грудинин решил попиариться на всколыхнувшей Подмосковье проблеме мусорных свалок, забыв о долгах перед собственными пайщиками. Так прокомментировал экологический форум в совхозе им. Ленина, организованный бывшим кандидатом в президенты, председатель общественной организации «Крестьянский Фронт» Евгений Авсеенко.

«Грудинин просто пытается лишний раз пропиариться. Пусть для начала закроет вопрос перед пайщиками, и решит свои проблемы с правоохранительными органами, а потом уже занимается экологическими проблемами», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель общественной организации «Крестьянмкий Фронт» Евгений Авсеенко.

Бывший кандидат в Президенты России Павел Грудинин решил провести экологический форум в собственном совхозе. Однако перед его началом «Крестьянский фронт» провел пикет, чтобы напомнить Грудинину об имеющихся у него обязательствах перед собственными пайщиками.

По словам Авсеенко, общественная организация «Крестьянский фронт» этим пикетом хотела привлечь внимание к Грудинина к тому, что у него есть обязательства перед собственными пайщиками.

«Недавно арбитраж московской области документально подтвердил незаконную сделку по продаже Павлом Грудининым земельного участка, снизив его стоимость в 37 раз. Он продал земельный участок за 28 млн рублей, тогда как реальная стоимость больше миллиарда рублей. Налицо состав преступления – хищение группой лиц в форме растраты в особо крупном размере. Тем самым, были нарушены права акционеров совхоза им. Ленина», – полагает Авсеенко.

«Во-вторых, мы хотели выразить свой протест против того, что Павел Грудинин пытается пропиариться на проблемах экологии, хотя он к этому вопросу вообще не имеет никакого отношения. Недавно уже была похожая попытка, когда он пытался пропиарить себя на проблемах дольщиков. Известно, чем это закончилось: он показал фильм про себя и половина зала просто ушла. Считаем, что тут то же самое. Я ни разу ни слышал, чтобы он занимался до этого экологическими вопросами», – добавил председатель общественной организации «Крестьянмкий Фронт».

Однако им не дали долго постоять на пикете.

«Полиция сообщила, что в отношении нас есть заявление и либо нас всех задержат, либо мы все должны удалиться. То, что пикета нет, и нас удалила полиция, считаю, сделано по его инициативе (Грудинина – прим. ВЗГЛЯД). Там была полиция и ЧОП, которое охраняло, подозреваю, его же», – рассказал Авсеенко.

Общественная организация «Крестьянский Фронт» занимается защитой прав граждан, связанных с сельским хозяйством, землей, собственностью, имущественными отношениями, а также занимается проблемам коррупции и рейдерства. «Крестьянский Фронт» не ставит перед собой политических целей и не намерен выдвигать своих кандидатов на выборах разных уровней и занимать места в органах представительной власти.