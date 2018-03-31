В НАТО назвали условие для восстановления былых отношений с Россией

НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, если Москва «начнет действовать в соответствии с международным правом», заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел.

Павел заявил, что в НАТО хотят «избежать конфронтации», но не могут «игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы», передает РИА «Новости» со ссылкой на военное чешское издание Aktualne.

«Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом», – добавил он.

По словам генерала, НАТО заинтересована в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация осложнилась из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом Павел не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности инцидента и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены.

Он отметил, что несмотня на трудности в отношениях между альянсом и Москвой, контакты все равно поддерживаются. Так, в сентябре 2017 года Павел встретился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым, который также ведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапарротти.

Ранее сообщалось, что НАТО повысит численность войск реагирования на «российскую угрозу».