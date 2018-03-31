Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

«Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией», – сказал источник, передает РИА «Новости».

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.