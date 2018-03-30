В новом SSJ100 станет больше отечественных деталей

При производстве новой версии 75-местного самолета Sukhoi Superjet 100 будет использоваться больше российских комплектующих, чем раньше, сообщил президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.

Новый самолет SSJ100 будет «производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства», – сказал Александр Рубцов РИА Новости.

Например, к таким комплектующим относятся вспомогательная силовая установка, колеса, тормоза, шасси. По словам Рубцова, импортными останутся системы, которые «невыгодно или нецелесообразно заменять, производство которых слишком долго и дорого локализовывать», при этом все требования заказчиков будут выполнены.

О том, что ГСС начало разработку новой, 75-местной, версии SSJ100, Александр Рубцов рассказал в начале февраля 2018 года. Предполагается, что это будет самолет облегченной конструкции (на 10-15% легче), способный выполнять региональные перевозки на расстояние до 2 тыс. километров.

Интерес к SSJ100 уже проявила S7 Group, которая направила в ГСС предварительную заявку на несколько десятков самолетов. По данным СМИ, 10 самолетов может заказать специальный летный отряд «Россия».

В начале этой недели планы по разработке новой версии SSJ100 поддержал президент Владимир Путин.