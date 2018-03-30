В новом SSJ100 станет больше отечественных деталей

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31 марта, суббота | Последнее обновление — 00:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России направило Лондону ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота»
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам
Ответные меры России обидели США
Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса
Восстание против сил США в Ракке было неизбежным
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Гражданское общество просит от власти простейших вещей
Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат
Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Коричневые дожди прошли на Кубани
В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явленияПодробности...
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