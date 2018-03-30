Кемеровский волонтер стал жертвой мошенников

Предприниматель Игорь Ревягин после пожара в ТРК «Зимняя вишня» развозил родственников пострадавших, ездил за продуктами, а потом оставил штабу свои контакты.

Через день ему позвонили. Звонивший представился сотрудником одной из властных структур Андреем Леонидовичем и попросил снова приехать на помощь, передает РИА «Новости».

Уже по дороге к штабу Ревягин вновь получил звонок от «Андрея Леонидовича» - тот сказал, что ему срочно нужно с кем-то рассчитаться, а потом он спешит на важное совещание, и поэтому просит перевести ему на карту 7 тыс. рублей. Вернуть деньги обещал в штабе.

«Меня удивило, как все было организовано: звонивший разговаривал со мной на фоне женских голосов, называвших его «Андрей Леонидович» и просивших что-то подписать. Мошенник знал, где находится штаб, упоминал фамилии чиновников и силовиков – то есть был в курсе ситуации и производил полное впечатление достоверности», – рассказал Ревягин. Он перевел деньги на карту и продолжил путь в штаб.



Еще через 10 минут «Андрей Леонидович» снова позвонил и попросил еще 5 тыс. Ревягин заявил, что тут уже заподозрил неладное и предложил встретиться лично, в штабе. Однако мошенники перестали отвечать на звонки, в штабе «Андрея Леонидовича» тоже не нашлось. Номер его телефона оказался зарегистрированным в Краснодарском крае.



Волонтер обратился с заявлением в прокуратуру и СК, но заявил, что после случившегося помогать пострадавшим он не перестал.

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в четверг записал видеообращение, в котором предостерег от действий мошенников и призвал к бдительности семьи погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня».