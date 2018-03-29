Ростех обжаловал отказ во встречном иске к Siemens

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу входящей в Ростех компании ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым.

Структуры Ростеха требовали признать недействительными три пункта контракта между ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) и ОАО ТПЭ. Речь идет о пунктах, по которым СТГТ имеет право отказаться от исполнения контракта в случае угрозы нарушения санкций ЕС на поставку энергооборудования в Крым, а также об обязательстве покупателя не размещать турбины в Крыму. Конечным местом поставки в этом контракте устанавливался Таманский полуостров, передает РИА «Новости».

В декабре Арбитражный суд Москвы отклонил этот встречный иск.

Между тем, в середине марта Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ арбитражного суда Москвы принять обеспечительные меры по иску производителя «крымских» турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» к структурам Ростеха.

В ноябре 2017 года Арбитраж Москвы отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в признании недействительной сделки по поставкам четырех газотурбинных установок в адрес «Технопромэкспорта» и возврате данного имущества.