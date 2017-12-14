Потерявший семью в пожаре кемеровчанин рассказал, кто закрыл двери кинозала

Потерявший семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Игорь Востриков заявил, что погибшие сами закрылись в кинозале.

По словам Игоря Вострикова, на одной из записей видно, как какой-то мужчина закрывает дверь кинозала в ТЦ «Зимняя вишня» и затыкает щели. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели не прибыли», – сообщил мужчина, потерявший в трагедии сестру, жену и троих детей.

Кроме того, Востриков заявил, что неизвестные взломали аккаунт его погибшей жены и удалили из него значительную часть фотографий. То же самое произошло с What`sApp, в котором женщина отсылала фотографии детей своей свекрови.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС, пропавших без вести нет.