Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара»

В субботу умер 27-летний украинский актер Тарас Мельничук, который снимался в сериале «Возвращение Мухтара», сообщило министерство культуры Украины.

«8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидним лейкозом (раком крови)», – сообщило министерство культуры Украины в Facebook.

Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Снимался в сериалах «Возвращение Мухтара», «Пес», «Первая мировая» и «Все вернется».