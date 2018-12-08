В России сказали о роли третьих стран в провокации Украины в Азовском море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление болгарского президента Румена Радева о виновности третьих стран в инциденте в Керченском проливе.

Клинцевич отметил, что в определенном смысле согласен с Радевым. «Абсолютно бесспорно, что в керченском инциденте были задействованы третьи страны, которые буквально толкали Украину на противоправные действия», – написал он в Facebook.

Сенатор также согласился с тем, что Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций.

Политик подчеркнул, для России заявление Радева не стало неожиданным, однако «особую весомость его заявлению придает тот факт, что оно сделано лидером черноморской державы, для которой конфликт в Азовском море не есть какой-то эпизод, случившийся на другом конце планеты».

«Мы не сомневаемся, что правда об этом конфликте пробьет себе дорогу», – заключил Клинцевич.

Ранее Радев заявил, что в инциденте в Керченском проливе виновны в том числе и третьи страны. По его словам, Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций, а украинские моряки не должны за них платить.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.