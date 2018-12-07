Ципрас выразил Путину обеспокоенность закупкой Турцией российских вооружений

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что обеспокоен вопросом закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

«Мы обсудили развитие событий в Восточном Средиземноморье и новую энергетическую карту, которая формируется в этом регионе, роль России, отношения обеих стран с Турцией. Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции, поскольку она хочет сохранять «казус белли» (формальный повод для объявления войны) в отношении нашей страны», – цитирует слова Ципраса ТАСС.

Напомним, Турция заявила о полном согласовании с Россией закупки зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Ожидается, что передача систем должна состояться к концу 2019 года.