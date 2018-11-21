Прилепин ответил Стрелкову на обвинения в самопиаре

«Игорь Иванович – человек известный своим сложным характером», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя обвинения со стороны Игоря Стрелкова в том, что он якобы не воевал в ДНР и занимался самопиаром.

«Дело в том, что в Донбассе меня наблюдало в ежедневном режиме 280 бойцов и офицеров моего батальона. И самые известные военкоры бывали у меня в гостях, собственно, когда я там находился – я приглашал любых желающих с разных позиций пронаблюдать, поработать с нами», – добавил Прилепин.

«Тем более странно было бы предположить со стороны Александра Владимировича Захарченко симпатию к человеку сомнительных качеств. Он все-таки называл меня другом», – пояснил Прилепин.

Он также отметил, что Стрелков позволяет себе неоправданно обвинительные высказывания в отношении погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

«Даже смешно в этот разговор вступать, потому что правда здесь настолько очевидна, и спрятать ее невозможно. Бог ему судья. Человеку хочется находиться в центре этой истории. Тем более высказывания, которые он себе позволяет по моему поводу, он позволяет и в отношении Захарченко и многих других реальных героических командиров», – заключил Захар Прилепин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил, что писатель Захар Прилепин никогда не воевал в Донбассе, а занимался самопиаром и пиаром Александра Захарченко.

Ранее Прилепин заявил, что больше не вернется в ополчение ДНР, поскольку республика превратилась в подобие «очередного региона России».