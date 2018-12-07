Позиция Киева не позволила принять документ по украинскому урегулированию на ОБСЕ

Деструктивная позиция Киева не дала принять какой-либо документ по украинскому урегулированию на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ заявил, что участники мероприятия «стремились отразить поддержку минского процесса в итоговых документах», однако «деструктивная позиция Киева», стремящегося «насытить любой документ абсолютно неприемлемыми и вымышленными идеями, не позволила принять какой-либо документ на эту тему», передает ТАСС.

Отметим, что в 2017 году главы МИД стран ОБСЕ не смогли принять декларацию в поддержку выполнения минских соглашений по Украине из-за позиции Киева.