Проект Росатома получил самую авторитетную премию в сфере коммуникаций

Проект «Большая прогулка» Росатома стал победителем престижной премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards в номинации «Лучший проект, соответствующий международным стандартам».

Проект также вошел в число финалистов премии в номинации «Лучший международный проект», говорится в сообщении на сайте Росатома.

Коммуникационный проект «Большая прогулка» включал в себя информационную кампанию и ряд публичных мероприятий, сопровождавших буксировку инновационного плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» из Санкт-Петербурга в Мурманск. Акция привлекла широкое внимание российских и зарубежных СМИ. В ее рамках PR-специалисты Росатома сформировали открытую дискуссионную площадку с экологическими организациями.

Задачами проекта были использование информационного повода для позиционирования Росатома как мирового технологического лидера в области ядерных технологий; нейтрализация рисков радиофобии; повышение информированности общественности о транспортировке ПЭБ и самой технологии; привлечение внимание к проекту ПЭБ потенциальных заказчиков на международном рынке.

Проект был реализован совместными усилиями департамента коммуникаций Росатома, департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» и департамента коммуникаций «Русатом – Международная сеть».

Соперниками проекта Росатома в номинации «Лучший проект, соответствующий международным стандартам» были совместный проект BMW и агентства Ketchum «BMW Опера без границ», проект SkillsLatvia 2018 от государственного агентства развития образования Латвии и компании Repute, а также проект Сroatia je Hrvatska от Сroatia Insurance и агентства Milenium promocija.

В номинации «Лучший международный проект» проект Росатома соперничал с двумя российскими проектами – «Футбол для дружбы» от Газпрома и агентства АГТ и «Выбери свое будущее, сделай мир лучше» Российского университета дружбы народов и компании PR Inc.

Всего в борьбе за премию участвовали заявки из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии. Жюри выбирало победителей в пяти блоках коллективных номинаций, нескольких персональных номинаций, а также лауреата Гран-при конкурса.

Eventiada IPRA Golden World Awards – самая авторитетная премия в сфере коммуникаций в Восточной Европе. Она отмечает лучшие проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты и проекты, выполненные учащимися школ и колледжей.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» проекта 20870 – головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности.