Люди погибли из-за мороза в Кемеровской области

В Кемеровской области из-за получения холодовых травм после установления низких температур скончались два человека, сообщает региональный департамент охраны здоровья населения со ссылкой на данные Кемеровского областного центра медицины катастроф.

В сообщении на сайте департамента указывается, что всего за сутки в медицинские учреждения поступило 22 обращения граждан, которые получили холодовые травмы.

При этом «двух человек в Юрге и Кемерово спасти не удалось», они скончались до приезда скорой; 13 человек госпитализированы.

До этого портал ВашГород.ру сообщил, что число пострадавших от морозов в Кемеровской области составило 17 за сутки.