У подростка отобрали принесенный в школу нож

Нож, который принес ученик школы в Жулебино, обнаружила и изъяла охрана, подростка закрыли в помещении, а детей эвакуировали.

Охрана школы в Жулебино заметила нож, с которым старшеклассник пытался пройти в школу. Орудие изъяли, а самого школьника заперли в отдельном помещении, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Замглавы департамента образования столицы Павел Карпов уточнил, что речь идет об учащемся 10-го класса школы №1359.

Он подтвердил, что охранник школы обнаружил нож и помог изолировать подростка.

«В незамедлительном порядке в школу были вызваны полиция, бригада скорой помощи и родители мальчика. Все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности. Ситуация под контролем», – сказал он.

Ранее стало известно, что ученик московской школы принес на уроки нож и угрожает нанести себе телесные повреждения. Полиция начала с ним переговоры.