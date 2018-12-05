Гройсман призвал блокировать российские корабли по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что западным партнерам Киева нужно в ответ на действия России в Керченском проливе блокировать российские корабли во всех уголках мира.

«Захват украинских кораблей Россией – это попытка оккупации Азовского моря. Я предложил, чтобы страны-партнеры ввели зеркальные санкции. Российский флот во всех уголках мира нужно блокировать так же, как это сделала Россия по отношению к Украине», – написал Гройсман в Twitter.

Ранее в среду председатель Верховной рады Андрей Парубий также обратился к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко также призывал Запад ввести против России «азовские санкции».