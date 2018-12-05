ЕК призвала отказаться от расчетов в долларах

Еврокомиссия указала на то, что европейский бизнес очень часто использует доллар не только на внешних рынках, но и в расчетах между собой, и призвала активнее пользоваться евро в стратегических секторах экономики.

«Несмотря на свою позицию крупных покупателей, а также важных производителей, европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой», – передает РИА «Новости» сообщение Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что подобная ситуация подвергает рынки валютному и политическому рискам, они ставятся в зависимость от односторонних решений, затрагивающих сделки в долларах.

«В этом контексте Еврокомиссия приняла сегодня рекомендацию по продвижению более широкого использования евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях», – отметили в ЕК.

В декабре лидерам стран Евросоюза предложено обсудить международную роль евро.

Также предлагается провести консультации по более широкому использованию европейской валюты в сделках по нефти и газу.

В октябре Bloomberg писал, что гегемония доллара начала разрушаться, так как мировые лидеры теперь стремятся отказаться от американской валюты.