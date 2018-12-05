Путин запустил в работу новый газовый комплекс на Ямале

Президент России Владимир Путин в ходе телемоста ввел в эксплуатацию третий газовый промысел на Бованенковском месторождении.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, третья очередь газового промысла Бованенково является фактически новым огромным газовым комплексом, одновременно с которым запускается газопровод, который доставит топливо в Центральную часть России, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что рост газодобычи на Ямале еще больше укрепит энергетическую безопасность России и ее экспортный потенциал, передает ТАСС.

«Полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как «Северный поток – 2», строительство которого уже активно идет», – заявил Путин в ходе телемоста.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее на Ямале, запасы газа оцениваются в 4,9 трлн кубометров. Промышленная разработка Бованенковского месторождения началась в 2012 году, в декабре 2014 года Путин запустил в работу второй газовый промысел.