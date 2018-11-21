Эксперт объяснил, почему Алиева не пугает рост числа изучающих русский язык азербайджанцев

Русский язык является языком межнационального общения для жителей стран СНГ, который также помогает их приобщению к достояниям мировой литературы, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя противоположные высказывания президента и парламентариев Азербайджана касательно русского языка.

«В Азербайджане существуют разные мнения и это хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя дружественные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России, последовавшие за алармистскими высказываниями азербайджанского депутата, обеспокоенной увеличением количества детей, изучающих русский язык.

Напомним, член азербайджанского парламента Говхар Бахшалиева, выразила озабоченность увеличением в стране числа детей, изучающих русский язык. Парламентарий отметила, что азербайджанские дети должны получать начальное образование на родном языке, поскольку «национальное сознание ребенка» формируется в начальных классах.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив, выступил с заявлением, в котором пригласил пригласил россиян чаще посещать республику в качестве туристов и отметил отсутствие языкового барьера именно как позитивный момент. Глава республики подчеркнул, что из-за наличия у русских общей истории с народом Азербайджана и отсутствия языкового барьера, россияне «чувствуют себя в республике «как дома».

Жарихин не видит ничего удивительного в том, что Алиева не только не пугает, но и радует распространение русского языка в Азербайджане, как и приток российских туристов. По словам эксперта, русский язык – это язык межнационального общения на всем постсоветском пространстве, и в том факте, что все больше азербайджанцев старается его изучать, нет ничего необычного.

«А на каком языке азербайджанцам разговаривать с узбеками? Есть вариант – на турецком, но этот язык знают очень немногие, как в Азербайджане, так и в Узбекистане», – констатировал Жарихин. Собеседник также отметил, что на русский язык переведено много классических произведений мировой литературы и познакомиться с ними азербайджанцам проще всего именно через русский язык.

Что же касается воинственных заявлений депутата Бахшалиевой, то Жарихин объяснил это ее личными взглядами. «У нас тоже есть разница мнений, я тоже могу процитировать некоторые экзотические высказывания наших депутатов, не соответствующие взглядам Владимира Путина. Я не вижу в этом ничего особенного. Кроме того, возможно, азербайджанский депутат принадлежит к какой-то националистической фракции», – предположил эксперт.