Брату Кокорина предъявили наиболее тяжкое обвинение из троих

Самое тяжелое обвинение среди всех участников дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева у брата Кокорина Кирилла, заявил следователь в суде.

Брат спортсмена обвинен в трех эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства, у других фигурантов дела на один эпизод побоев меньше, передает ТАСС.

На счету футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и третьего фигуранта Александра Протасовицкого по одному эпизоду хулиганства и по два эпизода побоев. Следователь добавил, что обвинение было скорректировано в середине ноября.

Статья «Побои» предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, «Хулиганство в составе группы лиц» – до семи лет.

Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала в октябре. Им предъявили обвинение в побоях и хулиганстве. Позднее стало известно о возможной переквалификации статей обвинения.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявляла, что ожидает от сегодняшнего заседания, на котором следствие ходатайствует о продлении ареста обоих спорсменов, «самого плохого» результата.