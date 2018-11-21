В Киеве оценили последствия ухода российского бизнеса

Уход российского бизнеса с Украины приведет только к потере рабочих мест украинцами и росту безработицы, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

«Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам», – заявила Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнула, что на российских предприятиях на Украине работают не «люди из Кремля», а местные жители, жизнь которых власти должны сделать лучше вместо того, чтобы показывать свою антироссийскую позицию.

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании – «прочь от Москвы» (слоган социальной рекламы Порошенко), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды», не «прочь от Москвы», … прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти», – добавила Герман.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову письмо с предложением ввести «к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры». В частности, он призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны.