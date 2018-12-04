На Украине рассказали о новых антироссийских санкциях

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что подготовил предложения по введению новых санкций в отношении России.

Луценко заявил, что передал соответствующее письмо на рассмотрение президенту Украины Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ICTV.

Украинский генпрокурор считают, что Киев должен применить «к отдельным физическим и юридическим лицам России персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры» из-за инцидента в Керченском проливе.

В частности, предлагается заблокировать активы российских представителей на территории Украины «до полной деоккупации страны».

«Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране», – подчеркнул Луценко.

Напомним, о возможных санкциях против России заявил также директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, прибывший в Брюссель для участия в переговорах в НАТО.

Он предложил запретить российским кораблям заходить в европейские порты, а также ввести персональные санкции в отношении тех, кто руководил пограничниками.