Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против Хаски

В УМВД по Краснодару вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), сообщил адвокат Алексей Аванесян.

«В возбуждении уголовного дела справедливо было отказано, в том числе благодаря позиции владелицы автомобиля, которая вошла в положение артиста и просила не привлекать его к уголовной ответственности», – цитирует ТАСС Аванесяна.

Он добавил, что это произошло также благодаря участию кубанского ресторатора Тахира Холикбердиева, который взял на себя компенсацию морального и материального вреда.

Напомним, 26 ноября Хаски освободили из-под ареста в Усть-Лабинске Краснодарского края после соответствующего решения суда.

Исполнителя задержали 21 ноября: после отмененного концерта он взобрался на машину и начал исполнять свою песню, повредив автомобиль. Позже артист заявил, что готов возместить ущерб владелице авто.