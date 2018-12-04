Епископ Манхэттенский объявил о поддержке канонической УПЦ МП

Викарий Восточно-Американской епархии РПЦЗ епископ Манхэттенский Николай заявил, что Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) поддерживает каноническую Украинскую православную церковь (Московского патриархата) и ее предстоятеля митрополита Онуфрия.

Епископ Манхэттенский подчеркнул, что потенциальные или фактические трудности не должны приводить к игнорированию правды о том, что каноническая церковь – Украинская православная церковь (МП), а не раскольнический неканонический «Киевский патриархат», передает РИА «Новости».

«Русская православная церковь в Москве и РПЦЗ поддерживают киевского митрополита Онуфрия и Украинскую церковь. Мы должны защищать правду, поскольку необходимо следовать канонам церкви», – заявил епископ Николай.

Он также предупредил, что ситуация на Украине может привести к «трудностям с некоторыми из наших братьев и сестер в других юрисдикциях».

Напомним, в начале ноября стало известно, что храм во Флоренции перешел из Константинопольского патриархата в РПЦЗ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможности потери Константинополем русской паствы и храмов в Европе из-за политики на Украине.