Губернатор пообещал Путину увеличить выплаты пострадавшим в Магнитогорске

Глава Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании под руководством президента Владимира Путина, прибывшего к месту трагедии в Магнитогорске, пообещал, что власти рассмотрят возможность увеличения размера выплат пострадавшим в результате обрушения многоквартирного дома.

«Традиционная у нас выплата по погибшим – 100 тыс. рублей, пострадавшим – 50 тыс. рублей. Мы будем смотреть, анализировать, вероятнее всего, будем поднимать эту сумму», – приводит его слова ТАСС.

Дубровский также пообещал, что региональные власти помогут пострадавшим решить вопрос с жильем. «Мы понимаем, как это сделать», – подчеркнул губернатор.

По его словам, город располагает средствами для размещения жильцов обрушившейся части дома.

Владимир Путин спросил у Дубровского, нужна ли властям региона какая-либо поддержка в решении возникшей ситуации. Губернатор заверил, что работа полностью организована, а возникающие вопросы решаются.

Напомним, утром понедельника, 31 декабря, в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека. Под завалами, по данным МЧС, могут оставаться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей, шансы найти выживших уменьшаются. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь. К спасательной операции подключились кинологи. В зоне обрушения проживали 120 человек.