Сменившая Украину на Россию шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Уроженка Львова Екатерина Лагно, которая в 2014 году сменила украинское гражданство на российское, стала победительницей чемпионата мира по блицу.

По итогам 17 туров 29-летняя шахматистка набрала 13,5 очка. На втором месте оказалась иранка Сарасадат Хадемальшарьех (13), на третьем – китаянка Лэй Тинцзе (12,5), передает ТАСС.

Чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге.

Лагно – двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), чемпионка мира по блицу (2010) и чемпионка мира по быстрым шахматам (2014). В составе сборной России выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году.

В апреле 2014 года стало известно, что Лагно сменит украинское гражданство на российское. Паспорт Российской Федерации она получила летом 2014 года.

Екатерина Лагно – уроженка Львова. Представительница краматорской шахматной школы. В 12 лет стала самой молодой женщиной-гроссмейстером в истории шахмат.