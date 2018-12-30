В Домодедово ранили двух человек

На улице Гагарина в городе Домодедово Московской области двух человек ранили из травматического оружия, сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью.

«Злоумышленник стрелял из пистолета в районе кафе на улице Гагарина в Домодедово. Пострадали мужчина и женщина», – передает его слова «Московский комсомолец».

По словам представителя полиции, между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в драку.