Российские музыканты дали благотворительный концерт в Дамаске

Музыканты благотворительного проекта «Музыка за мир» выступили в консерватории Дамаска, исполнив классические произведения композиторов разных стран мира, рассказал основатель проекта Виталий Ватуля.

Он отметил, что программа выступления охватывает период с XIX века по нынешнее время, передает РИА «Новости».

Присутствовавший на концерте представитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчик рассказал, что год назад российские музыканты уже выступали в Дамаске, тогда в уже практически освобожденной от террористов Сирии еще падали мины.

Представитель Россотрудничества также сообщил, что организация планирует «сделать общий российско-сирийско-ливанский концерт», который пройдет уже в 2019 году.

Напомним, 5 мая 2016 года в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева под названием «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены».

Впоследствии народный артист России Сергей Ролдугин рассказал, что российские музыканты играли в освобожденной Пальмире при температуре 54 градуса, а после концерта попали под обстрел.