Экипаж «Союза МС-11» перешел на борт МКС

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» после проверки герметичности стыковки с российским модулем «Поиск», входящим в состав Международной космической станции, и выравнивания давления перешел на борт МКС, сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП).

В ЦУП уточнили, что экипаж корабля открыл люки между «Союзом МС-11» и МКС в 22.38 мск, передает ТАСС.

«Экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо», – рассказали в ЦУП.

«Союз МС-11» пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета.

На станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Согласно плану полета, они проработают на орбите 194 дня.

За время пребывания на МКС экипажу «Союза МС-11» предстоит работа с российскими грузовыми кораблями «Прогресс МС», загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57, в состав которого входит Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серена Ауньон (НАСА) и Александер Герст (Европейское космическое агентство).

Кроме того, в десятых числах декабря россиянам Кононенко и Прокопьеву предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09».

Напомним, в понедельник новый экипаж МКС отправился на станцию на российском «Союзе». Выход корабля «Союз МС-11» на орбиту был встречен овациями.