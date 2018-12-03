«Россия – страна возможностей» запустит 12 новых проектов

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» планирует в будущем году запустить не менее 12 новых проектов, сообщил заместитель гендиректора организации Владислав Даванков на Международном форуме добровольцев.

В настоящий момент платформа «Россия – страна возможностей» объединяет 15 проектов, направленных на развитие социальных лифтов. Флагманскими проектами являют конкурс управленцев «Лидеры России» и студенческая олимпиада «Я профессионал».

«В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов, которые сейчас активно проектируем и ищем по всей стране», – сказал Даванков, отметив, что речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.

По его словам, в проектах платформы в настоящий момент участвует около 1,5 млн человек. «Мы разделили наши проекты на сегодняшний день на пять траекторий. Это социальные проекты, проекты в предпринимательстве, волонтерстве, проекты в управлении и лидерстве, проекты социального роста», – заключил он, передает ТАСС.