Погибший в украинской тюрьме русский доброволец Донбасса похоронен на малой родине

Погибший во Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов, ополченец Донбасса, был похоронен на малой родине в городе Северодвинске Архангельской области, сообщил начштаба бригады «Призрак», командир четвертой бригады Народной милиции ЛНР Юрий Шевченко.

«Сегодня в Северодвинске похоронен русский доброволец Валерий Иванов, убитый в украинской тюрьме. Тело погибшего доставлено на малую родину Союзом добровольцев Донбасса (СДД). Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил Валерия посмертно, орденом «За Доблесть» 1-й степени», – написал Шевченко в своем Twitter.

Сегодня в Северодвинске похоронен русский доброволец Валерий Иванов, убитый в украинской тюрьме.

Тело погибшего доставлено на малую родину Союзом добровольцев Донбасса (СДД).

Глава ЛНР Л.И.Пасечник наградил Валерия посмертно, орденом "За Доблесть" 1-й степени.

Спи, брат. pic.twitter.com/Z8EYc4kyVp — Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri) 29 декабря 2018 г.

В МИД России смерть Иванова назвали убийством, поскольку об этом свидетельствуют многочисленные повреждения на теле погибшего. Тело добровольца доставили в Россию 27 декабря.

Иванов погиб в середине декабря он служил добровольцем в Народной милиции ЛНР. Украинские власти заявили, что это несчастный случай, якобы мужчина ударился затылком об урну для мусора, что и стало причиной смерти.