Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления футболистом на избитого водителя

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов опроверг сведения о том, что его подопечный написал заявление на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука о нанесении побоев.

«Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведется», – сказал Бушманов «Чемпионату».

Адвокат уточнил, что Мамаев атаковал Соловчука не из хулиганских побуждений, а из личной неприязни, «которая возникла в том числе из-за потерпевшего».

«Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», – подчеркнул защитник футболиста.

Как сообщалось ранее в субботу, Мамаев написал заявление на Соловчука о том, что тот якобы ударил его в подбородок.

Напомним, в ноябре Мамаев перечислил Соловчуку деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.