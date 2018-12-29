В учебниках на Украине решили не упоминать связь Шухевича с нацистами

Министерство образования и науки Украины обязало издателя и авторов учебника по истории Украины для 10 класса убрать упоминание о сотрудничестве одного из главарей украинских националистов Романа Шухевича и дивизии СС «Галиция» с подразделениями нацистской армии.

Об этом в своем Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он уточнил, что речь идет об издательстве «Генеза». По его словам, ведомство потребовало «срочно убрать упоминание о коллаборационизме гауптмана 201-го батальона шуцманшафт Романа Шухевича».

Долинский рассказал, что украинские радикалы обратилась к депутатам националистической партии «Свобода», обратив их внимание на то, что в школьном учебнике подразделения нацистской армии «Нахтигаль», «Роланд» и дивизия СС «Галиция» представлены как пособники гитлеровцев, а само пособие является «идеологической диверсией».

Такой учебник, утверждают они, является «поддержкой российской пропаганды», потому что Шухевич и его сторонники якобы не были коллаборантами.

Об обращении депутатов «Свободы» в СБУ и министерство образования Украины с требованием отозвать тираж учебника сообщалось в середине ноября. Тогда в ведомстве сообщили, что планируют пересмотреть не только учебники для 10 и 11 классов, но и всю школьную программу по истории.

Роман Шухевич – гауптштурмфюрер (капитан) СС, один из командиров подразделения «Нахтигаль». В декабре 1943 года был назначен главнокомандующим запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*), на счету которой сотни тысяч убитых поляков, евреев, русских.