Умер двукратный олимпийский чемпион Зимин

Нападающий московского клуба «Спартак» и сборной СССР по хоккею Евгений Зимин умер на 72-м году жизни.

«Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории «Спартака» и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72» Евгения Зимина», – сообщили в ХК «Спартак».

Зимин входил в «золотой» состав «Спартака», забил знаменитый гол в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года.

О дате и месте похорон не сообщается.