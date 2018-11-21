Волонтеры движения Putin Team подарили праздник детям из социальных центров

«Мы хотели создать детям хорошее настроение», - сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Ирина Валиулина о проекте «Секретная служба Деда Мороза», который в эти дни реализуется в крупнейших российских городах при поддержке движения Putin Team.

«В трех городах - Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге - прошли спектакли и мастер-классы по декорированию игрушек в детских домах и реабилитационных центрах. Детям вручены подарки с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки», – рассказала координатор проекта «Секретная служба Деда Мороза» в Петербурге Ирина Валиулина.

В северной столице такое мероприятие прошло в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Прометей». В Казани - в социальном приюте для детей и подростков «Акчарлак», что в Рыбно-Слободском муниципальном районе, а в Екатеринбурге - в общественной организации инвалидов «Солнечные дети».

В самом спектакле были задействованы профессиональные актеры и аниматоры, а волонтеры помогали организовать праздник. По мнению организаторов, дети стали участниками настоящей сказки. Вместе с активистами из команды Putin Team им создали атмосферу волшебства и магии. В финале праздников детям подарили секретные коробочки с подарками и сделали моментальные фотографии, которые долго будут напоминать о празднике.

Акция «Секретная служба Деда Мороза» прошла 25-26 декабря. Ее организаторами стали местные городские активисты и Putin Team («Команда Путина») – общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Как пояснял сам хоккеист, цель движения объединить поддерживающих курс президента и разделяющих «такие простые ценности как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

О своём вступлении в движение ранее сообщали певец Николай Басков, актёры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко и многие другие известные люди.