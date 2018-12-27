СБУ засекретила сведения о российских родственниках Порошенко

Служба безопасности Украины засекретила результаты проверки государственных служащих на наличие у них родственных связей с гражданами России.

В СБУ сообщили изданию «Украинские новости», что в настоящее время проводится соответствующий комплекс мероприятий, по результатам проверок будут приняты меры правового реагирования.

«Детальные сведения об отмеченном комплексе мероприятий являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению, и согласно п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О доступе к публичной информации» не предоставляется на запросы, как и копии документов, где она отражена», – цитирует издание ответ СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины по поручению президента страны проводит проверку украинских госслужащих, у которых могут быть родственники, сотрудничающие со спецслужбами России, ЛНР и ДНР.

Между тем, родственники в России и в Крыму, которые голосовали за воссоединение полуострова с Россией, нашлись в том числе у президента Украины Петра Порошенко и главы МИД страны Павла Климкина.