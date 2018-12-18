На Украине начали проверять госслужащих на предмет наличия родственников-шпионов

Служба безопасности Украины по поручению президента проводит проверку украинских госслужащих, у которых могут быть родственники, сотрудничающие со спецслужбами России, ЛНР и ДНР, заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ на постоянной основе проводит проверку госслужащих относительно их связей с оккупированным Крымом, ЛНР, ДНР, Россией», – передает ее слова «Интерфакс».

Гитлянская добавила, что в случае установления фактов связей госслужащих с «вражескими спецслужбами» и наличия у них родственников, сотрудничающих с Россией, ЛНР или ДНР, то «решения примут в рамках действующего законодательства».

Между тем, родственники в России и в Крыму, которые голосовали за воссоединение полуострова с Россией, нашлись в том числе у президента Украины Петра Порошенко и главы МИД страны Павла Климкина. В частности, у министра иностранных дел тесть – генерал-майор в отставке, имеющий медаль «За возвращение Крыма».