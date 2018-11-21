Forbes назвал самых «окупаемых» актеров Голливуда

Журнал Forbes подсчитал, какие голливудские актеры приносят продюсерам наибольший доход от вложенного в них доллара.

Первое место занял Джереми Реннер, одна из звезд серии фильмов «Мстители». Он принес 82,7 доллара за каждый выплаченный ему доллар гонорара, сообщает Forbes.

Другая звезда фильмов «Мстители» Марк Руффало принес 80,2 доллара. За ним следует Эми Адамс (69,9 доллара), сыгравшая Лоис Лейн в фильмах по комиксам DC.

Другие актеры, известные огромными гонорарами, разочаровывают при подсчете доходов в кассах кинотеатров. Так, худшим стал Мэттью МакКонахи, который принес всего 1,1 доллара после получения высокооплачиваемой роли в «Темной башне».

В числе «малорентабельных» актеров – Кристиан Бэйл (1,5 доллара), Мэтт Дэймон (3,7 доллара), Мелисса Маккарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).



Для составления рейтинга издание оценило три последних фильма, в которых актеры сыграли главную роль. Это ленты, вышедшие на более 2 тыс. экранах до 1 июня 2018 года.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг 10 самых богатых знаменитостей, в первую тройку вошли режиссер Джордж Лукас, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.