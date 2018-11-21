Forbes назвал самую богатую знаменитость

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 02:16  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Зачем США вспомнили про смерть главы ГРУ Сергуна

Коллеги Игоря Сергуна отмечают, что тот мог выполнять задачи в любой точке мираФото: Станислав Красильников/ТАСС
Экс-начальник ГРУ Игорь Сергун в 2016 году скончался не в России, а в Ливане. Такую версию во вторник реанимировали власти США. В Минобороны заявление назвали «конспирологическим бредом». В экспертной среде отмечают: Сергун, согласно должности, мог оказаться в любой точке земного шара. Но в данном случае внезапный ажиотаж вокруг фигуры экс-главы ГРУ продиктован конкретными целями. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

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    За что дерутся украинские депутаты

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Обсуждение: 4 комментария

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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        • Искусственную ель

        • Ничего

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          Forbes назвал самую богатую знаменитость

             19 декабря 2018, 00:23
          Фото: Regina Wagner/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Опубликован рейтинг 10-ти самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes.

          Возглавил рейтинг режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд), передает РИА «Новости».

          В список попали баскетболист Майкл Джордан (1,7 млрд), модель Кайли Дженнер (900 млн), рэперы Jay-Z (900 млн) и Diddy (825 млн), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 млн), гольфист Тайгер Вудс (800 млн), писатель Джеймс Паттерсон (800 млн).

          Общее состояние знаменитостей, попавших в рейтинг Forbes, составило 18,7 млрд долларов (на 4% больше, чем в 2107 году).

          В ноябре журнал Forbes опубликовал список наиболее высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет.


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