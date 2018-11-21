Forbes назвал самую богатую знаменитость

Опубликован рейтинг 10-ти самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes.

Возглавил рейтинг режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд), передает РИА «Новости».

В список попали баскетболист Майкл Джордан (1,7 млрд), модель Кайли Дженнер (900 млн), рэперы Jay-Z (900 млн) и Diddy (825 млн), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 млн), гольфист Тайгер Вудс (800 млн), писатель Джеймс Паттерсон (800 млн).

Общее состояние знаменитостей, попавших в рейтинг Forbes, составило 18,7 млрд долларов (на 4% больше, чем в 2107 году).

В ноябре журнал Forbes опубликовал список наиболее высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет.