Названы самые высокооплачиваемые знаменитости до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал список наиболее высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет, первое место заняла 21-летняя американская модель Кайли Дженнер, ее состояние оценивается в 900 млн долларов.

Дженнер владеет компанией по производству косметики Kylie Cosmetics, ежегодный доход девушки составляет 166,5 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг журнала.

На второй строчке закрепился музыкант из Великобритании Эд Ширан. Согласно опубликованным данным, Ширан зарабатывает в год 110 млн долларов.

Замыкает тройку лидеров бразильский футболист Неймар да Силва Сантос Жуниор, форвард французского ФК «Пари Сен-Жермен». Его годовой доход составляет 90 млн долларов.

В топ-5 вошли певица Тейлор Свифт, чей ежегодный доход оценили в 80 млн долларов, и канадский певец The Weeknd, его доход в год составил 57 млн долларов.

Также в рейтинге значатся американский баскетболист Джеймс Харден, фронтмен группы Chainsmokers Дрю Таггарт, боксер из Мексики Сауль Альварес, американский футболист Дерек Карр и американский гольфист Джордан Спит.

Рейтинг составлялся на основе данных о доходах с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го, в период до вычета налогов.

Ранее Forbes составлял список самых высокооплачиваемых актеров и актрис телевизионных сериалов, рейтинг возглавил Джим Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва».