Исполнитель роли Шелдона Купера стал самым высокооплачиваемым актером сериалов

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров и актрис телесериалов, лидерами оказались актеры сериала «Теория Большого взрыва».

Наиболее высокооплачиваемым актером стал исполнитель роли Шелдона Купера в сериале «Теория Большого взрыва» Джим Парсонс. Среди актрис первое место заняла София Вергара из «Американской семейки».

Парсонс заработал за год 26,5 млн долларов, Вергара – 42,5 млн долларов. Она становится лидером рейтинга седьмой год подряд, передает РИА «Новости».

Вторые и третьи места также достались актерам из «Теории Большого взрыва»: Джонни Галэки (25 млн долларов) и Кейли Куоко (24,5 млн долларов).

Саймон Хелберг и Кунал Найяр, которые тоже снимаются в «Теории Большого взрыва» заняли третью строчку рейтинга среди мужчин (23,5 млн долларов). У женщин третье место досталось Эллен Помпео («Анатомия страсти», 23,5 млн долларов).

Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о гонорарах актеров за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.