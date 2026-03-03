Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Путин направил обращение участникам церемонии награждения «Знание. Премия»
Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение к участникам церемонии вручения «Знание. Премия».
Письмо зачитал первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Российского общества «Знание». Путин отметил, что награды удостаиваются те, кто «искренне, по зову сердца посвящает себя наставничеству, развитию просветительского движения», и подчеркнул значение труда лауреатов для воспитания молодежи и укрепления связи поколений.
«Ваш многогранный труд – исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодежи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», – говорится в обращении главы государства. Путин также выразил благодарность организаторам, экспертам и жюри премии, поздравил лауреатов и пожелал им новых достижений.
Победителем в номинации «За общий вклад в просвещение» стала главный редактор телеканала Russia Today (RT) и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По уважительной причине она не смогла присутствовать на церемонии лично и подключилась онлайн, а награду за нее получила руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.
Лучшим просветительским проектом признана программа «Разговоры о важном», которая еженедельно охватывает более 21 млн школьников и 865 тыс. педагогов по всей стране. После церемонии поднятия флага каждый понедельник школьники и студенты колледжей принимают участие в занятиях, посвященных обсуждению ключевых ценностей.
В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» награду получила заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова. Ее медиапроекты, такие как реалити-шоу «Практиканты», программа «Наука» на телеканале «Россия 24» и цикл фильмов «Дом ученых» на канале «Россия Культура», способствуют популяризации науки и формируют интерес к научной повестке среди широкой аудитории.