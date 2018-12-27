Московская биржа открылась ростом

Взгляд
27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
Разделы

Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
Перейти а раздел…

Смогут ли США догнать российский «Авангард»

Минобороны опубликовало пока только видеозапись старта ракеты, но не ее попадания по мишениФото: Минобороны России/Youtube
В присутствии российского президента произведено испытание гиперзвуковой ракетной системы «Авангард». О ней Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию весной этого года. Появление гиперзвукового (то есть превышающего скорость звука) оружия открывает новую эру в истории российского ракетостроения – если, конечно, испытание «Авангарда» действительно прошло успешно.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20-30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...

На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В ДНР светлеет горизонт

Андрей Бабицкий, журналист
Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Путин исполняет желания детей

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 16 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина пожара на шахте «Уралкалия»
          У посольства США в Ираке после визита Трампа прогремели взрывыРоссия дважды спасла репутацию Саудовской АравииКиев похвастался захватом серой зоны в ДонбассеУкраинский эксперт Ковтун угодил в список «Миротворца»
          Минтруд сказал, работникам каких сфер грозит увольнениеВ России оценил обвинения Австрии по делу о «шпионаже»Украина заявила о получении от НАТО современных средств связиИвлеева объявила о закрытии «Орла и Решки. Перезагрузка»
          На торговой базе в Хабаровске грабитель взорвал боевую гранату, есть жертвыЗнаменитый бразильский болельщик вернулся в Москву на Новый годГлава Элладской православной церкви не стал молиться за украинского раскольникаНа дзюдоиста Носова в Таиланде напал «неадекватный соотечественник с тесаком»

          Главная тема


          Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

          «пою на украинском»


          Милявская отказалась считать Крым российским

          «плохой бизнес»


          Эксперт оценил слова Трампа об отказе США от роли мирового жандарма

          «я им горжусь»


          Глава Росгвардии рассказал об обучающемся в Англии внуке

          Видео

          «НЕ БОЛТАЙ!»


          Как Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ

          дом милосердия


          Как победить русскую смерть

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          Россия и Белоруссия


          Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

          расследование инцидента


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Агитация и пропаганда


          Игорь Мальцев: На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

          Космические технологии


          Георгий Малинецкий: Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          на ваш взгляд


          Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?

          Московская биржа открылась ростом

          27 декабря 2018, 10:15

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 1,2% – до 2336 пунктов, индекс РТС поднялся на 1,6% – до 1070 пунктов.

          Следует из данных Московской биржи.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............