Нефть подешевела после скачка цен на 8-9%

Взгляд
27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Смогут ли США догнать российский «Авангард»

Минобороны опубликовало пока только видеозапись старта ракеты, но не ее попадания по мишениФото: Минобороны России/Youtube
В присутствии российского президента произведено испытание гиперзвуковой ракетной системы «Авангард». О ней Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию весной этого года. Появление гиперзвукового (то есть превышающего скорость звука) оружия открывает новую эру в истории российского ракетостроения – если, конечно, испытание «Авангарда» действительно прошло успешно.  Подробности...
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Запрет сигарет в России снова сделает курение модным

Минздрав предлагает готовиться к отказу от продажи табакаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Минздрав предлагает запретить в России продажу табака. Не сейчас, а через 30 лет. Отказ от курения – вещь, бесспорно, хорошая, но вот достижима ли она с помощью подобных мер? Или, как в случае со «строительством коммунизма за 20 лет», благие намерения, к тому же помноженные на запреты, могут привести к результату, прямо противоположному желаемому? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...

В ДНР светлеет горизонт

Андрей Бабицкий, журналист
Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие. Подробности...
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Давайте не будем забывать погибших в Чечне солдат

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Пацаны все понимали, но смотреть на них в эти минуты было страшно. Всегда удивлялся чести, совести, терпению военнослужащих срочной службы, особенно в тот период, когда убивали нашу страну. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

    Главные победы России в 2018 году

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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
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          Нефть подешевела после скачка цен на 8-9%

          27 декабря 2018, 09:18

          Текст: Алина Назарова

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          Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после резкого роста днем ранее.

          Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,72% – до 54,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54% – до 46,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости»


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