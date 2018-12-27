Нефть подешевела после скачка цен на 8-9%

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после резкого роста днем ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,72% – до 54,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54% – до 46,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».