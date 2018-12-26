Украина решила оставить усиленный контроль за приезжающими россиянами

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал госпогранслужбе страны осуществлять усиленный контроль за въезжающими в страну россиянами, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«В ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам госпогранслужбе Украины рекомендовано продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией, осуществляя «усиленный контроль» россиян, пересекающих границу.

Напомним, после введения военного положения на Украине въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на Украину был ограничен. За месяц в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.

Однако в среду военное положение на Украине закончилось, одновременно с ним и ограничение на въезд россиян мужского пола.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко согласился с предложениями госпогранслужбы о продлении ряда ограничений, введенных во время действия военного положения.